Objeto de 80 centímetros, com lâmina curva e ainda muito afiada, será leiloado no dia 12 - AFP

Publicado 01/11/2024 14:54

Uma espada moura associada a Napoleão Bonaparte, provavelmente retirada de um soldado derrotado e dada pelo imperador deposto a um oficial britânico, está à venda em Londres.

Esse objeto de 80 centímetros, com lâmina curva e ainda muito afiada, será leiloado em 12 de novembro pela empresa especializada Charles Miller Ltd. A estimativa inicial foi estabelecida entre 30 mil e 50 mil libras esterlinas (entre R$ 226.500 e R$ 377.500).

Essa espada de combate não tem ornamentos ou pedras preciosas. “Seria uma espada comum se não tivesse pertencido a Napoleão”, disse Charles Miller à AFP.

Pouco se sabe sobre sua procedência. Seu formato curvo “é típico das espadas mouras”, diz o especialista, que acredita que “provavelmente foi tirada de um soldado derrotado e mantida como despojo de guerra” por Napoleão.

Manuseando o objeto com cuidado, o vendedor aponta para uma discreta inscrição que diz: “presente de Napoleão Bonaparte a James Kearney, 1815”. O testamento do oficial da marinha, que está preservado nos arquivos nacionais, dá um relato do fato.