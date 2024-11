O caso aconteceu na movimentada rua de Cowgate - Reprodução / X

05/11/2024

Uma cabeça decapitada foi encontrada em Cowgate, uma das ruas mais movimentadas de Edimburgo, capital da Escócia, durante as comemorações de Halloween. O caso fez com que as autoridades fechassem diversos bares e restaurantes na região e interrompessem eventos temáticos da data para isolar a área.

As autoridades investigam, ao mesmo tempo, um outro caso que aconteceu em uma rua próxima, de um pedestre que morreu atropelado. Imagens deste acidente estão circulando nas redes sociais, provocando choque nos internautas.

Desde então, boatos começaram a surgir nas redes sociais, associando os dois episódios e insinuando que a cabeça poderia ser do homem que morreu ao ser atingido pelo carro. A inspetora-chefe Trisha Clark não confirmou isso, mas alertou para as notícias falsas que têm sido veiculadas.

"Houve muita especulação, e eu gostaria de tranquilizar a comunidade local de que este foi um incidente isolado e não há risco para o público em geral", disse.

"Este foi um incidente trágico. Estamos investigando o acidente, e nossos policiais rodoviários, com o apoio de policiais locais, continuam realizando investigações. Qualquer pessoa com preocupações ou informações que possam ajudar nas buscas deve entrar em contato com a polícia", concluiu. A área permanece isolada.

Testemunhas afirmaram que a cabeça chegou a ser confundida com uma decoração do feriado. Foi o caso de Katie McLaughlin, de 31 anos, que contou sua versão para o jornal "The Sunday Mail", no último sábado (2).

"Estávamos em um bar tomando uma bebida e fomos sair, mas um funcionário nos parou. Ele disse que a polícia estava lá fora e que uma cabeça decepada tinha sido encontrada na Cowgate. Eu quase ri, porque é fim de semana de Halloween e achei que fosse uma brincadeira. Fomos ao bar, onde os funcionários disseram: não, é real", explicou.