Vice-presidente Kamala Harris - AFP

Publicado 05/11/2024 15:22

A vice-presidente Kamala Harris pediu aos americanos que "saiam para votar" nas eleições presidenciais, especialmente nos sete estados-chave, em uma entrevista de rádio nesta terça-feira (5).

"Temos que fazer isso. Hoje é dia de votação e as pessoas têm que sair e ser ativas", disse ela no Big Tigger Morning Show, da emissora WVEE-FM de Atlanta, sobre uma eleição muito acirrada que ela disputa com o ex-presidente republicano Donald Trump.