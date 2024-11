Pete Townshend durante apresentação do The Who no Rock in Rio 2024 - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Publicado 05/11/2024 18:50 | Atualizado 05/11/2024 18:53

Guitarrista da lendária banda de rock The Who, o guitarrista Pete Townshend, de 79 anos, revelou recentemente que certa vez conversou com um amigo morto que havia reencarnado em um veado preso na cerca de sua casa em Londres, na Inglaterra.

Townshend afirmou que o animal parecia estar morto, mas quando foi libertado por ele do arame farpado voltou à vida de repente e revelou ser o técnico de guitarra de sua banda, Alan Rogan, que morreu de câncer em julho de 2019.

"Temos muitos veados em volta da nossa casa. E havia um veado morto, um filhote de veado, um ser morto preso em algum arame farpado. E eu parei meu carro, fui até ele e comecei a ajudá-lo, mas ele estava morto. Então eu ia simplesmente puxar o veado para fora e levá-lo para ser enterrado ou algo assim. E assim que o derrubei, ele ganhou vida e saiu correndo", disse Pete ao podcast Rockonteurs.

Mais tarde, ele disse à mulher Rachel: "Acabei de ter uma conversa com Alan Rogan".

O roqueiro já deixou a casa onde o estranho encontro 'paranormal' aconteceu. Mas esta não foi é a primeira vez que ele ou Rachel mostraram um lado espiritual desenvolvido.

"Eu vi Rachel conversando com um cavalo, ela é psíquica, e eu tenho certas habilidades psíquicas. Várias pessoas em quem eu coloquei maldições tiveram as coisas mais terríveis acontecendo com elas, a ponto de eu realmente ter que parar de fazer isso", disse Pete.

O músico diz que está acostumado com as pessoas zombando de suas habilidades paranormais.

"Eu acho que é muito fácil mesmo ser um descrente, ser um ateu. "Eu acho que é muito, muito fácil. Você simplesmente tira sarro de todo mundo que acredita em alguma coisa, e diz, bem, estou pronto para virar pó. E o mais difícil é realmente tentar racionalizar algo, o que você sente instintivamente", afirmou.