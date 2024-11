Pelo menos 3.050 pessoas morreram no Líbano desde que os confrontos começaram - AFP

Publicado 06/11/2024 20:42

Pelo menos 40 pessoas morreram nesta quarta-feira (6) em bombardeios israelenses no leste do Líbano, incluindo a cidade de Baalbek, informou o Ministério da Saúde do país.

"A série de bombardeios do inimigo israelense contra o vale do Bekaa e Baalbek" causou a morte de "40 pessoas e feriu 53", indicou o órgão em um comunicado.

O balanço inclui 11 pessoas mortas na cidade de Baalbek e 16 no vilarejo de Nasriyah.

"As operações de resgate e remoção de escombros continuam em andamento para procurar pessoas desaparecidas", acrescentou o ministério.

O exército israelense não havia emitido avisos de evacuação para o leste do Líbano.

As tropas israelenses e os combatentes do Hezbollah, aliados do Hamas em Gaza, começaram a trocar tiros na fronteira entre os dois países em 8 de outubro de 2023, forçando milhares de moradores de ambos os lados a fugir.

Com o objetivo de permitir o retorno dos 60.000 habitantes deslocados do norte de seu território, Israel iniciou, em 23 de setembro, bombardeios diários no Líbano, e uma semana depois, uma ofensiva terrestre no sul do país vizinho.

Pelo menos 3.050 pessoas morreram no Líbano desde que os confrontos começaram, há mais de um ano, informou o Ministério da Saúde.