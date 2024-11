Kate e William, princesa e príncipe de Gales - Tolga Akmen / AFP

Publicado 08/11/2024 10:14

O príncipe William disse nesta quinta-feira, 8, que 2024 foi "provavelmente o ano mais difícil" da sua vida, marcado pelo câncer da sua esposa Catherine e do pai, o rei Charles III.

O herdeiro do trono britânico, de 42 anos, esteve na África do Sul para a quarta edição do Prêmio Earthshot, que criou para premiar projetos ambientais inovadores.

"Honestamente, foi horrível. É provavelmente o ano mais difícil da minha vida", disse ele no último dia de sua viagem à Cidade do Cabo.

"Estou muito orgulhoso da minha esposa, estou orgulhoso do meu pai, por lidarem com a situação da maneira que fizeram... Mas do ponto de vista familiar, do ponto de vista pessoal, foi brutal", continuou ele.

O príncipe de Gales afirmou que o seu compromisso com o meio ambiente, através do Prêmio Earthshot, e com as pessoas em situação de rua no Reino Unido lhe permitiu "continuar" seguindo em frente este ano.

"É muito importante que eu use o meu papel para fazer algo de bom", disse, confessando, no entanto, que teve dificuldade em avaliar a "responsabilidade" associada ao seu cargo.

A sua esposa Catherine, extremamente popular no Reino Unido, anunciou em março de 2024 que sofria de câncer, sem especificar a sua natureza, dois meses depois da "cirurgia abdominal" a que foi submetida.

Em setembro, a princesa de 42 anos anunciou, em vídeo gravado com a família, o fim do tratamento quimioterápico.

O rei Charles III, que em breve celebrará o seu 76º aniversário, também anunciou no início deste ano que sofre de câncer, sem revelar a sua natureza.

O pai do príncipe de Gales retomou as suas atividades públicas em abril, depois de abandoná-las durante cerca de dois meses.

O Palácio de Buckingham anunciou no final de outubro que o rei Charles III retomaria um ritmo "normal" de viagens ao exterior no próximo ano.