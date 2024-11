Pessoas carregam seus telefones celulares após o furacão Rafael, que afetou o serviço de eletricidade - Yamil LAGE / AFP

Pessoas carregam seus telefones celulares após o furacão Rafael, que afetou o serviço de eletricidadeYamil LAGE / AFP

Publicado 08/11/2024 14:51 | Atualizado 08/11/2024 18:04

A grande maioria das províncias cubanas recuperou o serviço de eletricidade nesta sexta-feira (8), dois dias depois de o furacão Rafael ter atingido o oeste do país, deixando-o na escuridão, sem relatos de mortes, mas com danos materiais consideráveis, informaram as autoridades.

Rafael atingiu Cuba na quarta-feira como categoria 3, semanas depois de o ciclone Oscar entrar no leste da ilha em meio a outro apagão nacional de quatro dias.

Na manhã desta sexta-feira, as autoridades anunciaram que treze das quinze províncias do país estavam "interconectadas" ao sistema elétrico nacional, exceto as províncias ocidentais de Artemisa, as mais afetadas por Rafael, e Pinar del Río.

"Estamos trabalhando nas províncias ocidentais para limpar circuitos, erguer postes e linhas de energia. Havana começou a receber energia", disse a Presidência na rede X.

Os técnicos da companhia elétrica trabalharam para levantar postes e substituir cabos e transformadores danificados em Havana e nas províncias vizinhas de Artemisa, Mayabeque e Pinar del Río.

Em Havana, onde vivem dois milhões de pessoas, 15% da população tinha eletricidade. Grande parte dos habitantes da capital continua sem alguns abastecimentos, como gás e água.

Rafael atravessou a ilha de sul a norte na quarta-feira com ventos fortes de até 185 km/h durante mais de duas horas, antes de entrar no Golfo do México, onde deverá perder força até morrer, segundo as últimas informações do Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.