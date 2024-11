Voo MH370 da Malaysia Airlines desapareceu em 8 de março de 2014 com 239 passageiros a bordo - J .K. Jagdev / AFP

Voo MH370 da Malaysia Airlines desapareceu em 8 de março de 2014 com 239 passageiros a bordoJ .K. Jagdev / AFP

Publicado 08/11/2024 15:52

O governo da Malásia pode retomar em breve a busca submarina pelo voo MH370 da Malaysia Airlines, que transportava 239 pessoas e desapareceu em março de 2014 envolto em muitos mistérios. Anthony Loke, Ministro dos Transportes do país, confirmou que o governo tem negociações avançadas com uma empresa de exploração marinha dos EUA sobre a possibilidade de reiniciar a busca.

A Ocean Infinity fez o que as autoridades descrevem como uma proposta "confiável" para pesquisar uma nova área no sul do Oceano Índico, na costa oeste da Austrália. Loke disse que a Ocean Infinity pretende pesquisar uma zona de 15.000 m² no sul do Oceano Índico.

"Com base nas últimas informações e análises de especialistas e pesquisadores, a proposta de busca da Ocean Infinity é confiável e pode ser considerada pelo governo da Malásia como registrador oficial do voo”, disse Loke. Se a empresa localizar a aeronave com sucesso, embolsará US$ 70 milhões (cerca de R$ 400 milhões) - semelhante aos termos de busca acordados anteriormente.

Em março de 2014, a aeronave partiu de Kuala Lumpur, capital da Malásia, e desapareceu a caminho de Pequim, na China.

Os esforços de busca até o momento têm sido custosos. Em 2014, Malásia, Austrália e China se uniram para conduzir a busca subaquática inicial abrangendo 120.000 km² no sul do Oceano Índico. Custou mais de R$ 800 milhões antes de ser cancelada em janeiro de 2017.