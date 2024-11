Cinco pessoas foram hospitalizadas e 60 suspeitos foram detidos - Reprodução/Internet

Publicado 09/11/2024 18:45

O primeiro-ministro da Holanda, Dick Schoof, cancelou a sua participação na cúpula do clima no Azerbaijão. Ele permanecerá no seu país acompanhando discussões sobre o enfrentamento à violência praticada por grupos antissemitas, que na última quinta-feira atacaram torcedores do clube de futebol Maccabi Tel Aviv.

A violência contra os torcedores do Maccabi Tel Aviv será discutida em uma reunião do gabinete de Dick Schoof na segunda-feira, 11. O primeiro-ministro destacou no X - antigo Twitter - que realizará discussões com autoridades nesta semana para combater o antissemitismo na Holanda.

A polícia está realizando uma ampla investigação depois que gangues de jovens atacaram os torcedores do clube israelense aparentemente inspirados em mensagens publicadas em mídias sociais, que pregavam atos de violência contra judeus. Cinco pessoas foram hospitalizadas e 60 suspeitos foram detidos.

Promotores em Amsterdam disseram que quatro dos suspeitos, incluindo dois menores de idade, continuam presos e poderão ser processados na próxima semana. Os promotores expressaram em um comunicado que

esperam mais prisões de responsáveis pelos ataques com o progresso das investigações, inclusive por meio da análise de imagens de vídeos.