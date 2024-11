Vítimas foram identificadas como Juan Antonio Alvarado Saenz, 38, e Cecilia Robles Ochoa, 39 - Facebook/Mônica Robles

Publicado 10/11/2024 13:33 | Atualizado 10/11/2024 13:46

Um casal foi encontrado morto pelo filho de 11 anos na cozinha de sua casa em Longview, Washington, nos Estados Unidos. Juan Antonio Alvarado Saenz, 38 anos, e Cecilia Robles Ochoa, 39, tiveram uma briga na noite de Halloween (31) que terminou em tiroteio. O menino estava em uma sala jogando videogame com fones de ouvido quando ocorreu o incidente. As informações são do The New York Posto.

Os dois foram encontrados pelo filho, que ligou para o 911 ao ver a cena. Juan morreu por ferimentos de faca no peito, enquanto Cecilia foi atingida por tiros e facadas. Os investigadores concluíram que o casal estava brigando, mas não encontraram um "agressor primário".

De acordo com o gabinete do xerife do Condado de Cowlitz, responsável pelo caso, o casal "tinha problemas no relacionamento e pretendia se separar". O xerife confirmou que a arma de fogo usada foi "roubada do empregador de Alvarado Saenz e não dada como desaparecida até depois do incidente". A polícia também afirmou que não há evidências de envolvimento de terceiros no caso.