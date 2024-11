Precipitação continuará até sexta-feira - AFP

Publicado 13/11/2024 09:28 | Atualizado 13/11/2024 09:41

As chuvas torrenciais retornaram nesta quarta-feira (13) a uma Espanha que vive com medo destes fenômenos depois das imagens arrepiantes das inundações que há duas semanas mataram pelo menos 223 pessoas, a maioria na região de Valência.

A agência meteorológica nacional (Aemet) decretou alerta vermelho na província andaluza de Málaga, no sul, e em Tarragona, no nordeste, devido a esta nova Dana (Depressão Atmosférica em Níveis Altos) ou gota fria, como o fenômeno é conhecido.

Uma Dana é uma massa de ar que emerge de uma corrente muito fria e desce sobre outra de ar quente, produzindo grandes perturbações atmosféricas acompanhadas de precipitações muito intensas.

Nas áreas sob alerta vermelho, próximas ao litoral, poderão acumular-se chuvas entre 120 e 180 mm, segundo a Aemet. A precipitação continuará até sexta-feira.

Diante da possível cheia do rio Campanillas, que atravessa Málaga, "as casas situadas nas margens do referido rio serão evacuadas", informou a Prefeitura.

A chuva também é esperada nas zonas de Valência atingidas pelas cheias de 29 de outubro, entre o receio de que os esgotos transbordassem devido à lama solidificada, e entre a resignação de alguns moradores incapazes de imaginar como as coisas poderiam piorar.

"Já perdemos os carros, já perdemos a maior parte da casa e também não temos os empregos. Então, não há nada a perder agora, não temos muito a perder", explicou Carlos Moltó, morador do município de Picanya, à televisão regional valenciana A Punt.

Depois de uma luta titânica para limpar as ruas, o município de Paiporta foi novamente inundado, informou o jornal local Las Provincias.

Vários municípios valencianos pediram aos milhares de voluntários que não compareçam nesta quarta-feira.

"Ao voluntariado: por segurança, evitem entrar em municípios em alerta laranja afetados pela última Dana, como Paiporta", solicitou a Prefeitura local.

As novas chuvas poderão afetar a busca pelos 17 desaparecidos, concentrada principalmente em barrancos e foz de rios.

As autoridades da Andaluzia e da Catalunha, que estão em alerta vermelho, enviaram antecipadamente uma mensagem de alerta para os celulares dos moradores.

"Tenham muito cuidado, evitem deslocamentos e sigam os conselhos" dos serviços de emergência, disse a mensagem enviada em Málaga.

As autoridades valencianas foram muito criticadas por terem enviado esta mensagem muito tarde, no dia 29 de outubro, quando muitos cidadãos que levavam a sua vida normal já estavam com água até o pescoço.

A indignação contra as autoridades pela sua má gestão antes e depois das enchentes provocou protestos massivos no sábado, o maior deles na cidade de Valência, que atraiu 130 mil pessoas.