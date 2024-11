Arturo García Tenorio morre aos 70 anos - Reprodução do Instagram

Arturo García Tenorio morre aos 70 anosReprodução do Instagram

Publicado 15/11/2024 11:34

Rio - Conhecido pelo trabalho no seriado 'Chapolin Colorado', o ator Arturo García Tenorio, morreu aos 70 anos, nesta quinta-feira (14), na Cidade do México. A notícia foi divulgada pelo amigo do artista, Jorge Ortíz de Pinedo, nas redes sociais. A causa do óbito não foi divulgada.

fotogaleria

"Com tristeza e grande pena, comunico que o renomado ator Arturo García Tenorio acaba de falecer aos 70 anos. Meus sentimentos à sua família, companheiros e amigos. Descanse em paz", escreveu o ator.

Em uma de suas participações em "Chapolin", Arturo interpretou um neném gigante no episódio "O bebê jupiteriano", exibido em 1974. Com mais de cinco décadas de carreira, o artista também atuou em novelas, como "Carrossel" (1989), "Maria Mercedes" (1992) e "A madrasta" (2005).

Arturo, inclusive, era reconhecido por ser um dos maiores atores do país, com 1,98m de altura. O profissional trabalhava ainda como diretor e câmera cinematográfico.