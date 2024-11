Os pais de Hannah decidiram doar os órgãos da jovem - Reprodução / Facebook

Os pais de Hannah decidiram doar os órgãos da jovemReprodução / Facebook

Publicado 16/11/2024 09:56

Uma estudante universitária de 19 anos morreu após comer um brownie sem glúten na Maranatha Baptist Univerisity, em Wisconsin, nos EUA. As informações são do "New York Post".



Hannah Glass tinha uma grave alergia a amendoim e, logo após ingerir o doce, que continha farinha de amendoim torrada como substituto para a farinha de trigo, no dia 05 de novembro, sofreu um choque anafilático.



O pai da menina, David Glass, relatou que "na segunda mordida, ela sabia que algo estava errado". Ele também afirmou acreditar que o "produto continha farinha de amendoim torrada, separada da manteiga de amendoim oleosa", o que teria dificultado o reconhecimento do ingrediente.



Após comer o doce, Hannah ligou para seus pais e informou que o brownie havia provocado urticária e vômitos, sintomas de uma reação alérgica. Posteriormente, Glass tomou um antialérgico e deitou de bruços. No entanto, segundo sua família, ela começou a sentir falta de ar, desconforto, colapso pulmonar e, em seguida, perdeu a consciência.



Ao chegarem no dormitório, os pais da jovem ligaram para a emergência e administraram seu EpiPen, autoinjetor de adrenalina que combate reações alérgicas graves.



Os socorristas levaram a menina para o hospital, mas ela já estava "sem resposta" na ambulância, tendo sofrido convulsões e paradas cardíacas, conforme relato da família.



No hospital, Glass foi colocada em um ventilador, após exames revelarem que ela tinha um grave inchaço cerebral sem chances de recuperação.

No dia 10 de novembro, os pais da universitária decidiram desligar o suporte a vida e, optaram por doar os órgãos da menina, salvando quatro vidas.



"Ela era uma garota incrível, incrível, e sou grata por ver quantas vidas ela tocou e continuará a tocar", declarou a mãe de Hannah, Janean.