Líder opositor joga tinta em chefe de comissão em protesto contra suposta fraude na GeórgiaReprodução X

Publicado 16/11/2024 16:30

Tiblissi - O chefe da Comissão Eleitoral da Geórgia, Giorgi Kalandarishvili, foi atingido no rosto por um copo de tinta neste sábado (16), em Tbilisi, enquanto anunciava os resultados das eleições parlamentares.

O incidente ocorreu após uma discussão com Khatuna Kirtadze, integrante da oposição, que lançou a tinta como forma de demonstrar insatisfação com os resultados do pleito. Assista:



Un miembro de la oposición arroja pintura negra sobre el jefe de la Comisión Electoral Central de #Georgia https://t.co/shkpMx9cKi pic.twitter.com/jgFWTuwLqh — RT en Español (@ActualidadRT) November 16, 2024

A oposição georgiana, liderada pelo Movimento Nacional Unido (UNM), rejeitou os resultados oficiais, que atribuíram 54% dos votos ao partido governista Sonho Georgiano. Denúncias de fraude e irregularidades generalizadas levaram milhares às ruas de Tbilisi e de outras cidades do país em protestos massivos.



Empresas de pesquisa norte-americanas que monitoraram a votação identificaram discrepâncias entre as pesquisas de boca de urna e os resultados finais, levantando suspeitas de manipulação