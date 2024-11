O Castelo de Windsor fica em Berkshire, sudeste da Inglaterra - Reprodução / Instagram

O Castelo de Windsor fica em Berkshire, sudeste da InglaterraReprodução / Instagram

Publicado 19/11/2024 08:21 | Atualizado 19/11/2024 08:22

O Castelo de Windsor, residência da família real britânica em Berkshire, Inglaterra, foi invadido por dois ladrões mascarados enquanto o príncipe William, a princesa Kate Middleton e os seus três filhos dormiam. Eles escalaram uma cerca de 1,80 m durante a noite e levaram dois veículos agrícolas. A polícia britânica investiga o caso.

A informação é do jornal "The Sun", que explica que os homens fugiram usando um caminhão roubado para arrombar um portão de segurança no último dia 13 de outubro. O caso foi revelado nesta segunda-feira (18). No momento do furto, o rei Charles III e a rainha Camilla não estavam no local.

Eles invadiram uma fazenda dentro da zona de segurança do palácio. "Eles teriam que saber que os veículos estavam armazenados lá antes de invadirem e qual seria o melhor momento para sair e escapar sem serem pegos. Então, eles devem observado o Castelo de Windsor por um bom tempo", afirmou uma fonte.

A residência conta com um sistema de alarmes. No entanto, os seguranças só descobriram que bandidos entraram na propriedade quando viram um dos portões de saída arrombados.

A divulgação do ocorrido aconteceu dias depois após o próprio "The Sun" revelar que policiais armados foram retirados das duas principais entradas públicas do castelo.