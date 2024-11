Funeral de Liam Payne acontecerá em 20 de novembro, na Inglaterra - AFP

Funeral de Liam Payne acontecerá em 20 de novembro, na InglaterraAFP

Publicado 19/11/2024 21:08

Mais de um mês após a morte de Liam Payne, o velório do cantor foi marcado para acontecer na tarde desta quarta-feira (20), de acordo com o jornal britânico "The Sun". A cerimônia, que acontecerá em Home Counties, na Inglaterra, e será restrita para o público, reunirá pela última vez os ex-membros do One Direction.

De acordo com uma fonte do tabloide, a família de Payne "fez um grande esforço para organizar o serviço perfeito e dar a ele a despedida que ele merece". O funeral, privado, contará apenas com a presença de familiares e amigos mais próximos do cantor.



"Liam pode ter sido um astro mundial, mas para Geoff e Karen [pais de Payne] ele sempre será um garotinho. Vai ser um dia incrivelmente difícil", completa a fonte.

Os ex-companheiros de Liam da banda One Direction, formada em 2010 e desfeita em 2016, Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson e Niall Horan estarão presentes no funeral.