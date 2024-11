Colin Petersen fez parte de seis dos sete primeiros álbuns do Bee Gees - Reprodução / Facebook

Publicado 19/11/2024 10:40

O primeiro baterista da banda australiana de pop Bee Gees, Colin Petersen, morreu nesta segunda-feira (18) aos 78 anos. A informação foi anunciada pelas redes sociais da banda cover "The Best of Bee Gees", que ele fazia parte, e confirmada pelo jornal "Brisbane Times". A causa da morte não foi revelada.

"É com o coração pesado que anunciamos o falecimento de nosso querido amigo Colin 'Smiley' Petersen. Ele enriqueceu nossas vidas e uniu nosso grupo com amor, cuidado e respeito. Não sabemos como seguir sem seu sorriso radiante e sua profunda amizade. Amamos você, Col. Descanse em paz", afirma a publicação.

O Bee Gees foi fundado em 1958 pelos irmãos Barry, Robin e Maurice Gibb, mas Petersen entrou apenas em 1967, tornando-se o primeiro membro fixo do grupo na bateria. Ele fez parte de seis dos sete primeiros álbuns da banda e saiu dela em 1969. Após separações e retornos, o conjunto musical encerrou as atividades definitivamente em 2012.

A morte de Colin, que nasceu em 24 de março de 1946, acontece apenas quatro dias após o falecimento do baterista Dennis Bryon, aos 75 anos, que também foi um integrante do Bee Gees, entre 1974 e 1980.