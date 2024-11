Trecho da Britannia Road, em Briston, onde a vítima foi assassinada em 1967 - Reprodução / Google Street View

Publicado 19/11/2024 12:18

Um homem de 92 anos foi preso suspeito de ter cometido um estupro seguido de assassinato há 57 anos, em Bristol, sudoeste da Inglaterra. Ele foi detido após a conclusão de exames forenses de objetos relacionados ao caso, que passa por uma revisão desde o ano passado. A informação foi publicada pelo jornal "Daily Mail" nesta terça-feira (19).

A vítima se chamava Louisa Dunne. Na época, em 1967, ela tinha 75 anos e foi encontrada morta em sua casa, com sinais de estrangulamento. Mesmo após esse tempo, o inspetor Dave Marchant comemorou a detenção. "Este é um momento extremamente significativo em um caso terrível e angustiante que permaneceu sem solução por quase seis décadas", afirmou.

"Identificamos e conversamos com os parentes mais próximos de Louisa Dunne para atualizá-los sobre esse acontecimento. Agentes especializados agora os apoiarão, para mantê-los atualizados sobre o progresso de nossa investigação, mas também para garantir que tenham acesso a qualquer suporte especializado de que possam precisar."

Segundo relatos, Louisa era uma mulher solitária e passou a ter depressão depois que seu segundo marido, um vigia noturno, morreu.

O corpo de Dunne foi encontrado com um casaco de veludo preto, além de marcas no pescoço, após denúncia de um vizinho que suspeitou por sua janela estar aberta. A principal linha de investigação era de que a residência foi invadida durante a madrugada, e não havia no local sinais de resistência ao assassinato ou luta.

Para tentar localizar o autor do crime, a polícia, na época, coletou impressões digitais de milhares de homens com idades entre 16 e 60 anos na área de Easton. Uma equipe de oito pessoas teria feito o trabalho constante de verificação dos registros por até 15 horas por dia.

As autoridades não esclareceram quais indícios levaram à prisão do homem de 92 anos, e nem a sua possível ligação com a vítima.