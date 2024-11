Ben McEvansoneya disse que começou a receber mensagens de uma pessoa que se passava pela atriz pornô Nicolette Shea - Reprodução

Publicado 20/11/2024 16:36

O inglês Ben McEvansoneya, 36 anos, foi do céu ao inferno em apenas um clique. O que era uma agradável conversa com sua atriz pornô favorita se tornou em uma tremenda dor de cabeça.

Ben perdeu 10 mil libras esterlinas (R$ 73 mil) ao cair no papo de um golpista que se passava por Nicolette Shea, uma atriz adulta americana de 38 anos e um vasto currículo no setor.



A vítima disse que estava se sentindo solitária após um término de relacionamento quando começou a receber as mensagens no Instagram. Com baixa autoestima, Ben só queria alguém para conversar e a falsa Nicolette começou a falar sobre construir uma vida juntos.



O golpista, que disse que queria se mudar para o Reino Unido para ficar com Ben, disse que precisava de dinheiro para os arranjos do funeral de seu pai. Ben, que ficou incapacitado após ter o braço direito e os dois pés amputados quando era bebê, em decorrência de meningite e septicemia, enviava ao golpista 200 libras todo mês de seus benefícios por invalidez.



Sentindo-se humilhado agora, Ben cortou contato com o golpista, mas não conseguiu seu dinheiro de volta após entrar em contato com a polícia.



"Eu me sinto humilhado, mas na época eu pensei que era real. Eu estava em um lugar baixo e tinha baixa autoestima. Acho que eu era apenas ingênuo. Eu estava sozinho e queria alguém para conversar. Foi realmente muito traumático porque tive que lidar com os impactos emocionais e financeiros. Sou deficiente e, portanto, dependo de benefícios, e o dinheiro que estava enviando significava que eu estava lutando para viver adequadamente. Na verdade, tive um colapso nervoso", afirmou.



Ben e a falsa Nicolette trocaram mensagens por cerca de um ano. O golpista fingindo ser a estrela pornô de 37 anos dizia não toda vez que ele pedia uma ligação ou videochamada.



"Notei que eles tinham uma desculpa toda vez que eu pedia uma ligação telefônica ou videochamada. Na verdade, comecei a encontrar artigos online sobre golpes. Então, simplesmente percebi que essa era a situação", revelou.



"Eu confrontei o golpista, mas ele obviamente negou e então a conversa morreu. É triste que as pessoas se aproveitem da boa natureza dos outros", completa.