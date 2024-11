Escultura de banana foi vendida por dezenas de milhões de reais - AFP

Publicado 21/11/2024 08:15

Não é mais do que uma banana colada em uma parede, mas a obra do artista conceitual italiano Maurizio Cattelan causou outra sensação no mercado da arte nova-iorquino na noite de quarta-feira: foi comprada por 6,2 milhões de dólares (35,8 milhões de reais) por um empresário sino-americano.

Na casa de leilões da Sotheby's, sete compradores ou seus representantes competiram para adquirir a peça intitulada "Comedian" ("Comediante", em português), uma banana colada em uma parede com a ajuda de uma grande fita adesiva prateada.

Depois de vários minutos, o preço subiu de 800.000 dólares para 5,2 milhões - ou 6,2 milhões somando comissões -, quando o martelo foi batido. Pouco depois, Justin Sun, fundador da plataforma de criptomoedas Tron, afirmou ser o comprador em um comunicado da Sotheby's.

"Isso não é apenas arte. Ela representa um fenômeno cultural que une os mundos da arte, dos memes e da comunidade de criptomoedas", disse o empresário de Xining, na China.

Ele prometeu "comer pessoalmente a banana como parte dessa experiência artística única, honrando seu lugar tanto na história da arte quanto na cultura popular".

O executivo de 34 anos já havia chamado a atenção ao adquirir uma escultura de Alberto Giacometti, "The Nose", por 78,4 milhões de dólares (422 milhões de reais em valores da época) em 2021. A famosa banana prometia ser uma das estrelas da semana de leilões de outono (norte) de Nova York.

De acordo com sua descrição, a obra do iconoclasta e provocador Cattelan, da qual existem três cópias, questiona a noção de arte e seu valor. Ela tem sido o assunto da cidade desde sua primeira exposição em 2019 em Miami, onde outro artista a comeu para denunciar seu preço, que na época era de 120.000 dólares (472 mil reais). A cópia restante foi doada ao Museu Guggenheim de Nova York.

A Sotheby's havia fixado na quarta-feira sua estimativa para a peça entre 1 milhão e 1,5 milhão de dólares (entre 5,7 e 8,6 milhões de reais). Os termos da venda incluem um certificado de autenticidade e instruções sobre como substituir a fruta.

"Comedian" superou em valor outra obra notória leiloada, 'Oval Office (Study)', do ícone da Pop Art dos EUA, Roy Lichtenstein, que foi arrematada por 4,2 milhões de dólares (24 milhões de reais).