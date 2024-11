Elon Musk - AFP

Vídeo com áudio de Elon Musk respondendo o xingamento da primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, a Janja, é falso. O vídeo original no qual o empresário aparece é de julho de 2021 e foi alterado com a inserção de uma dublagem em português com declaração que não foi feita pelo bilionário.

Conteúdo investigado: Publicação com a frase “Janja ataca Elon Musk no G20 e bilionário reage com classe” e dublagem em português inserida sobre um vídeo no qual o empresário aparece.

Onde foi publicado: TikTok.

Conclusão do Comprova: É falsa a publicação que alega que Elon Musk gravou um vídeo respondendo ao fato de Janja ter dito ”fuck you, Elon Musk”em 16 de novembro, no G20 Social, evento paralelo que antecedeu a Cúpula do G20.

Após o xingamento, começou a circular nas redes sociais um vídeo no qual o empresário teria reagido à fala da primeira-dama. O Comprova fez uma busca reversa de imagens e constatou que a gravação original na qual Musk aparece é de julho de 2021.

O autor da publicação falsa cortou as outras pessoas que aparecem na transmissão, retirou o áudio original e inseriu uma dublagem em português que não tem relação com o que era discutido naquele momento.

Na ocasião, o empresário participava de um debate sobre investimentos no evento The B World e comentava sobre criptomoedas, como o bitcoin. O mesmo conteúdo foi verificado pelo Estadão, que também constatou que, durante a conversa de mais de uma hora, não houve menção ao governo brasileiro.

As manifestações de Musk sobre o xingamento ocorreram em publicações no próprio X no mesmo dia das falas de Janja. O empresário republicou um vídeo da primeira-dama e disse “lol” (sigla em inglês que significa rindo alto ou rindo muito, em tradução livre) e comentou em outro post na plataforma que “eles vão perder as próximas eleições”, referindo-se ao governo atual.

Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

