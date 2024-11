Treinador de futebol americano foi expulso de escola ao ver conteúdo adulto dentro de uma sala de aula - Reprodução

Publicado 22/11/2024 16:17

Um treinador de futebol americano de uma escola de Miami, no estado da Flórida (EUA), foi demitido após um vídeo mostrá-lo observando um vídeo de conteúdo adulto dentro de uma sala de aula. Max Edwards, que lecionava na Miami Jackson Senior High School, teve sua foto publicada no jornal 'Miami Herald', que recebeu a imagem de maneira anônima.

"As Escolas Públicas do Condado de Miami-Dade estão perturbadas com as alegações feitas sobre o comportamento preocupante envolvendo um funcionário da Miami Jackson Senior High School. O indivíduo foi removido do local da escola enquanto aguarda o resultado de uma investigação. Neste momento, não podemos fornecer mais comentários", informou a escola por meio de nota.

Não está claro se Edwards está sendo investigado pela polícia local. Dentro de campo, Edwards tem sido um dos treinadores mais bem-sucedidos do sul da Flórida nos últimos anos.

"Há alegações de que houve um vídeo que saiu antes disso, mas muitos da equipe estavam com medo de falar sobre isso por causa da temporada. Você é um homem adulto assistindo isso na visão de uma criança, parecia que ele simplesmente não tinha nenhuma consideração por como nos sentíamos, como nos sentiríamos se víssemos, porque é como se ele se sentisse muito confortável", disse um dos alunos ao canal de TV NBC.

"É muito perturbador pensar que ele é um treinador, que está perto de crianças e o que o fez ter essa mentalidade de assistir pornografia perto de crianças? Você está no trabalho", afirmou o pai de outro aluno.