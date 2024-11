Peça expõe sofrimento feminino em conflitos - Redes sociais

Peça expõe sofrimento feminino em conflitos

Publicado 23/11/2024 12:42

Maja Mitic é sérvia, Zana Hoxha é kosovar. Ambas criaram uma adaptação de uma tragédia grega que enfatiza não apenas a devastação da guerra, mas também a capacidade das mulheres de resistir e vencer.

“As Troianas”, escrita em 415 a.C. por Eurípedes, explica o destino das mulheres após a queda de Troia. Forçadas a se casar com o inimigo, mortas e sacrificadas nos túmulos dos combatentes, elas são as vítimas da guerra.

Mas a adaptação de Mitic e Hoxha, atualmente em cartaz em várias cidades dos Bálcãs, adota uma abordagem diferente.

“Em nossa versão, as personagens avançam porque se preocupam umas com as outras, encontrando maneiras de salvar as crianças”, explica Hoxha, que dirige a peça.

Isso mostra que “em meio a conflitos, guerras ou ódio, são as mulheres que encontram maneiras de resistir”, acrescenta a mulher, de 43 anos.