Líder da revolução iraniana, o aiatolá Ali KhameneiAFP

Publicado 25/11/2024 10:48 | Atualizado 25/11/2024 10:49

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, considerou nesta segunda-feira (25) a ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) contra Benjamin Netanyahu por crimes de guerra "insuficiente" e estimou que o primeiro-ministro israelense merece uma "sentença de morte".

O tribunal, com sede em Haia, emitiu na quinta-feira (21) mandados de prisão contra Netanyahu, o seu ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, e o líder do braço armado do Hamas, Mohammed Deif, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade.

A ordem de prisão contra Netanyahu "é insuficiente", disse Khamenei nesta segunda-feira, no seu primeiro discurso desde que o tribunal emitiu os seus mandados de prisão.

"Estes líderes criminosos devem ser condenados à morte", acrescentou, referindo-se a Netanyahu e Gallant, e dirigindo-se a um grupo de basij, um corpo de voluntários islamistas que pode atuar como substituto das forças de segurança.

O Tribunal Penal Internacional pode proferir penas de até 30 anos de prisão ou, em circunstâncias excepcionais, prisão perpétua. Mas os seus juízes não podem impor a pena de morte.