Causa da morte de Barbara Taylor Bradford não foi divulgada - YouTube/Reprodução

Publicado 25/11/2024 18:00

São Paulo - Autora de 40 romances — dos quais só o primeiro, Uma Mulher de Fibra, vendeu mais de 30 milhões de exemplares desde os anos 70 —, morreu no último domingo, aos 91 anos, a autora britânica Barbara Taylor Bradford. A causa da morte não foi ainda divulgada. Era casada com o produtor de cinema Robert E. Bradford.

Uma Mulher de Fibra, seu principal best-seller, conta a história da empregada Emma Harte, que tem uma vida difícil na cidade Yorkshire, no norte da Inglaterra, mas depois consegue chefiar um império empresarial. A obra deu origem à minissérie homônima de 1984, com Jenny Seagrove e Deborah Kerr no papel da heroína, e Barry Bostwick e Liam Neeson como coadjuvantes.

Barbara nasceu em Leeds, onde sua mãe a "forçava" a ler livros desde pequena. Teve sua primeira história publicada aos 10 anos numa revista infantil e deixou a escola aos 15 para trabalhar como datilógrafa no Yorkshire Evening Post.

Seus outros romances incluem a trilogia Ravenscar, sobre uma dinastia do século 20. A tetralogia The Cavendon Woman: A Novel acompanha duas famílias das décadas de 1920 a 1940. Entre os títulos de sucesso estão também Bênçãos Inesperadas, Quebrando Regras, Três Semanas em Paris, A Herança, Recompensa Merecida, A Dinastia e Os Herdeiros.