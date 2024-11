A família buscou atendimento médico no Hospital San Rafael - Reprodução / Google Street View

A família buscou atendimento médico no Hospital San RafaelReprodução / Google Street View

Publicado 29/11/2024 08:48

Uma menina de 2 anos morreu após comer salchipapa, prato que consiste em uma junção de salsichas com batatas fritas, na cidade de La Guajira, na Colômbia. Os pais da criança, que também consumiram a refeição, passaram mal e foram internados. As informações são do jornal "El Universal".

A família jantou a comida, típica em países da América Latina, no último domingo (24). Logo depois, os três apresentaram sintomas fortes e precisaram ir ao pronto-socorro do Hospital San Rafael. A menina chegou no atendimento de emergência com vida, mas não resistiu e faleceu no local.

Já os pais, identificados como Álvaro Beleño, de 34 anos, e Lilibeth Guerra, 24, foram hospitalizados e seguem sob observação.

Os médicos confirmaram sinais de intoxicação alimentar nos três pacientes, mas aguardam exames para determinar as causas exatas da morte. O caso é observado pelas autoridades colombianas.

A vigilância sanitária do país também apela para que as pessoas adotem medidas extremas de higiene e qualidade na preparação de fast-foods como salsichas e hambúrgueres, especialmente quem os prepara para venda em espaços públicos.