As inundações causadas por fortes chuvas no sul da Tailândia mataram pelo menos nove pessoas e forçaram mais de 13.000 a abandonarem suas casas e se refugiarem em abrigos temporários, informaram as autoridades neste sábado (30).

Imagens da imprensa mídia local mostram moradores atravessando rios de água suja na altura do peito e carros submersos em ruas inundadas.

"As enchentes em oito províncias do sul da Tailândia afetaram 553.921 residências e causaram nove mortes", informou a agência nacional de mitigação de desastres no Facebook.

Mais de 13.000 pessoas tiveram que deixar suas casas e ir para abrigos temporários montados em escolas e templos, acrescentou.

Nampa, uma mulher da província costeira de Songkhla, disse à rede estatal PBS que está preocupada com a diminuição dos estoques de alimentos.

"Estamos bem agora, mas não tenho certeza de quanto tempo poderemos ficar nestas condições", afirmou.

Na Malásia, um país fronteiriço ao sul da Tailândia, as chuvas desta semana deixaram quatro mortos e forçaram a retirada de cerca de 80.000 pessoas, que estão em abrigos temporários, segundo as autoridades.

A agência meteorológica da Tailândia alertou que "chuvas muito fortes" poderiam continuar em partes do sul do país na próxima semana.

A Tailândia recebe chuvas intensas todos os anos durante o período das monções, mas cientistas afirmam que o aquecimento global causado pelo homem está tornando estes eventos mais intensos e frequentes.