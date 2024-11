Hureleyon McLean junto a esposa Rose - Reprodução / Emissora de TV "WSVN"

Publicado 30/11/2024 13:13

Um homem de 72 anos foi morto na quinta-feira (28), no estado da Flórida, nos Estados Unidos, após ser baleado por seu vizinho durante uma discussão devido ao som alto. Segundo informações do jornal "New York Post", o idoso estava realizando uma reunião em sua casa com amigos e família quando o vizinho reclamou do volume da música



Hureleyon McLean desceu de seu apartamento para conversar com o vizinho, que supostamente havia reclamado do barulho.

De acordo com a polícia, os dois homens começaram a brigar, momento em que o suspeito sacou uma arma e disparou contra McLean.



Em entrevista a emissora de TV WSVN, a esposa da vítima, Rose McLean, relatou ter ouvido o disparo e ido verificar o que havia acontecido. "Eu ouvi o tiro, 'boom', e eu simplesmente voei para a porta. Vejo meu marido deitado de bruços no sangue", contou Rose.



Ela ainda acrescentou que o vizinho não demonstrou nenhum arrependimento pelo disparo e chegou a ameaçá-la caso continuasse o questionando.



"Ele não estava arrependido. Ele estava de pé, olhando para mim com a arma na mão da mesma maneira. E eu fui até ele e disse 'Por que você atirou no meu marido? Por quê?' e ele me disse que 'Se você não calar a boca, atiro em você também.'", declarou a esposa de McLean.



McLean trabalhava como motorista de ônibus particular, tinha dois filhos e era avô.



O suspeito permaneceu no local e alegou legítima defesa à polícia. O caso será encaminhado ao Gabinete do Procurador do Estado do Condado de Broward, que analisará as circunstâncias para determinar se as acusações serão apresentadas.