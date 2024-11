Trump fala durante um evento noturno eleitoral - AFP

Trump fala durante um evento noturno eleitoral AFP

Publicado 30/11/2024 16:32

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, mandou um recado para os países do Brics. Em post na rede social Truth, ele disse que não ficará parado diante da ideia do bloco de tentar substituir o dólar.



"Exigimos compromisso desses países de que não criarão uma nova moeda Brics, nem apoiarão nenhuma outra moeda para substituir o poderoso dólar americano ou enfrentarão tarifas de 100% e devem esperar dizer adeus à venda para a maravilhosa economia dos EUA. Eles podem encontrar outro otário!", escreveu Trump, ressaltando que "não há chance de que os Brics substituam o dólar americano no comércio internacional, e qualquer país que tente deve dizer adeus à América".

O Brics é um grupo de cooperação econômica formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, além dos recém-incorporados Irã, Arábia Saudita, Egito, Etiópia e Emirados Árabes Unidos.

* Com informações do Estadão Conteúdo