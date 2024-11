Soldado israelense é mantido refém pelo Hamas - Reprodução/X

Soldado israelense é mantido refém pelo HamasReprodução/X

Publicado 30/11/2024 14:52

O braço armado de Hamas divulgou neste sábado (30) um vídeo que mostra Idan Alexander, um dos reféns israelenses mantidos em Gaza desde o ataque do movimento islamista palestino em 7 de outubro de 2023 em Israel.



No vídeo, cuja data de gravação não pôde ser verificada, o refém fala em inglês e hebraico, dirigindo-se ao presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trump e ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, respectivamente.

O jovem refém pede aos israelenses que exerçam pressão sobre o governo para que negocie sua libertação e de todos os outros reféns que permanecem em cativeiro no território palestino.

Hamas publica un video actual de un rehén Israelí suplicando llorando por salir de Gaza,

El dice en el video que Hamas le avisó que si las FDI se acercan a la zona lo van a ejecutar,

El realidad es que Hamas todavía existe únicamente porqué Biden obliga a Israel a mantenerlos !!! pic.twitter.com/klF3GYbQ8v — Isaac (@isaacrrr7) November 30, 2024

Em sua incursão de 7 de outubro de 2023, que deu origem à guerra na Faixa de Gaza, os milicianos islamistas provocaram a morte de 1.207 pessoas, a maioria civis, e sequestraram 251, segundo um balanço da AFP feito com dados oficiais israelenses que incluem os reféns mortos em cativeiro.Dos 251 sequestrados, 97 permanecem em Gaza, mas o Exército israelense estima que 34 deles morreram.A ofensiva israelense lançada em represália em Gaza deixou pelo menos 44.382 mortos, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde do território palestino governado pelo Hamas, considerados confiáveis pela ONU.