Vladimir Putin, presidente da RússiaAFP

Publicado 02/12/2024 07:25

O presidente russo, Vladimir Putin, aprovou gastos militares recordes para o ano que vem. Cerca de 32,5% do orçamento de 2025 publicado no domingo, 1º de dezembro, em um site do governo foi alocado para a Defesa, totalizando US$ 145 bilhões (R$ 865 bilhões).

Para se ter uma ideia, e, 2024, o percentual destinado às Forças Armadas foi de 28,3% registrados este ano. Os números de 2025 representam um aumento de cerca de 14%. Os valores já foram carimbados pelo Parlamento.

Desde que a invasão à Ucrânia começou, em fevereiro de 2022, a Rússia bombardeia a ex-república soviética e geralmente intensifica os seus ataques antes do inverno, concentrando-se especialmente na rede de energia.

Com informações da AFP e Estadão Conteúdo.