Kristopher Samaroo, de 30 anos, ao lado de sua esposa Brittney Shears - Reprodução / TV NEWS12

Publicado 02/12/2024 10:09 | Atualizado 02/12/2024 10:25

Um homem foi espancado até a morte com um taco de beisebol na noite deste sábado (30) na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, após uma discussão sobre aluguel atrasado. Segundo o jornal "New York Post", o proprietário do imóvel e seu irmão estão sendo investigados pelo assassinato.

De acordo com a polícia, Kristopher Samaroo, de 30 anos, saiu de sua casa na região do Bronx para pegar sua correspondência quando Omar Lamoni, proprietário da residência, junto ao seu irmão, Edwin Nina, o confrontaram sobre o pagamento do aluguel atrasado.

Em entrevista ao canal de TV "News12", a noiva de Samaroo, Brittney Shears, afirmou que "o irmão do proprietário foi direto para o porta-malas de seu carro, pegou um bastão de aço, subiu os degraus da minha casa, e, a partir daí, meu marido pulou sobre ele".

Shears também contestou as alegações de inadimplência, contando que "a falta de pagamento está longe da verdade". Segundo ela, o proprietário aceitava pagamentos parciais porque "frequentemente cortava o fornecimento de água quente" da residência.

Samaroo foi encaminhado ao hospital NYC Health and Hospitals/Jacob, mas os ferimentos foram fatais. O homem deixa duas filhas, uma de 2 anos e outra de 6 meses.

A polícia prendeu Omar Lamoni e Edwin Nina na noite de sábado. O proprietário foi acusado por agressão em segundo grau, enquanto o irmão foi indiciado por agressão em segundo grau e posse criminosa de arma em quarto grau. As investigações do caso continuam.