Presidente dos EUA, Joe Biden - AFP

Publicado 02/12/2024 20:54

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou nesta segunda-feira, 2, a Luanda, para uma visita oficial de 72 horas a Angola, informou o governo do país africano. Esta é a primeira vez que um presidente americano visita Angola, segundo informações da Casa Branca.



A visita a Angola ocorre na reta final da administração de Biden.

No Complexo Presidencial do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, o presidente americano foi recebido pelo ministro das Relações Exteriores, Téte António. Biden cumprirá uma agenda com passagens pelas cidades de Luanda, onde será recebido, no Palácio Presidencial da Cidade Alta, na terça-feira, pelo homólogo angolano, João Lourenço. A agenda do presidente inclui ida a Lobito, onde visitará o Parque Industrial do Grupo Carrinho e o Terminal do Porto local, segundo o governo angolano



O corredor transafricano de Lobito, quando concluído, conectará a África do Oceano Atlântico ao Oceano Índico, tornando as cadeias de suprimentos globais mais resilientes, criando mais oportunidades econômicas para comunidades em todo o continente, nos EUA e em todo o mundo também, segundo informações da Casa Branca.