Publicado 03/12/2024 07:56 | Atualizado 03/12/2024 08:04

A atriz russa Kamilla Belyatskaya morreu aos 24 anos após ser levada por uma onda gigante enquanto fazia yoga no mirante de uma praia na ilha de Koh Samui, Tailândia. As equipes de bombeiros foram acionadas minutos depois, mas não conseguiram resgatá-la por causa das condições do mar. O seu corpo foi encontrado a cerca de 300 m de onde ela se afogou.

Em resposta ao incidente, a Prefeitura de Samui fechou o acesso à área rochosa abaixo da pedra onde ela estava. O chefe do Centro de Resgate de Samui, Chaiyaporn Subprasert, disse que havia sistemas de alerta em todas as praias da ilha, avisando os turistas sobre a possibilidade de condições ruins no litoral.

"Durante a temporada de monções, alertamos constantemente os turistas, especialmente em áreas de alto risco, como as praias de Chaweng e Lamai, onde as bandeiras vermelhas indicam que não é permitido nadar", disse. O caso aconteceu na última sexta-feira (29).

Imagens gravadas por banhistas mostram Belyatskaya meditando momentos antes de ser arrastada pela correnteza. Alguns minutos após o ocorrido, seu tapete rosa pode ser visto boiando em meio às ondas, que chegaram a quase 3 metros.

As informações são do jornal tailandês "Khaosod". Kamilla estava de férias com o namorado no famoso local, que o descrevia como "o melhor lugar do mundo" nas redes sociais.