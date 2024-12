Presidente do México, Claudia Sheinbaum - Mauro PIMENTEL / AFP

Presidente do México, Claudia Sheinbaum Mauro PIMENTEL / AFP

Publicado 04/12/2024 10:06

O governo do México informou que está preparando um plano para as possíveis deportações em massa de migrantes mexicanos que podem ser ordenadas pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, assim que ele assumir o cargo.

"Estamos trabalhando para levar em consideração todos os cenários possíveis e há um plano intersecretarial que será anunciado, no momento oportuno, pela presidente", disse o ministro mexicano das Relações Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, ao canal Televisa depois de uma reunião com a chefe de Estado, Claudia Sheinbaum, no palácio presidencial.

"A responsabilidade e a obrigação do Estado mexicano envolvem os mexicanos, eles representam a prioridade", acrescentou o chanceler ao ser questionado se o plano incluiria migrantes de outras nacionalidades que podem ser deportados para o México.

Algumas horas antes, Sheinbaum indicou que seu governo se prepara para possíveis deportações de mexicanos no novo mandato de Trump.

"Estamos nos preparando para isso, para dar as boas-vindas para as mexicanas e mexicanos que, por algum motivo, serão deportados dos Estados Unidos. É nossa obrigação", disse a presidente em sua coletiva de imprensa matinal diária.

A presidente acrescentou que seu governo está elaborando um programa para contratar mais advogados para atender migrantes nos consulados do México nos Estados Unidos.

Trump prometeu declarar estado de emergência nos Estados Unidos e recorrer ao Exército para concretizar uma deportação em massa de migrantes assim que assumir o cargo, em 20 de janeiro.

O republicano de 78 anos, que chama a entrada de migrantes sem visto pela fronteira com o México de "invasão", afirmou que esta será "a maior operação de deportação na história dos Estados Unidos".