Robert Jenner, 50 anos, é acusado de esfaquear um policial 23 vezes - Reprodução

Robert Jenner, 50 anos, é acusado de esfaquear um policial 23 vezes Reprodução

Publicado 04/12/2024 16:39

O inglês Robert Jenner, 50 anos, mais conhecido popularmente como 'Carpinteiro Pelado', pelo fato de ser adepto do naturismo e trabalhar sem roupas, está sendo julgado por ser acusado de esfaquear um policial 23 vezes em seu apartamento, na cidade de Maidstone, em 15 de junho de 2023.



Jenner, que se declarou inocente das acusações, disse ao tribunal que foi à Delegacia de Polícia perto de sua casa para pegar algumas roupas suas que haviam sido apreendidas. Mais tarde naquela noite, testemunhas relataram aos policiais que um homem nu estava correndo em um parque.



O policial Sean Quinn e um colega, que já conheciam a fama de Jenner, suspeitaram que ele era o homem nu correndo e foram até o endereço dele.

O policial Quinn disse que assim que chegou no apartamento do carpinteiro viu Jenner agachado no encosto do sofá, "completamente nu" e "muito irritado" depois de ter sido atingido com spray de pimenta por um colega antes de entrar na cozinha. Jenner, então, foi agredido por um dos policiais com vários socos, mas conseguiu sacar uma tesoura e desferir 23 golpes em Quinn, que foi ferido na cabeça, rosto e pescoço.



A defesa do Carpinteiro Pelado alega que ele estava se defendendo de uma prisão ilegal e que a entrada dos policiais em seu apartamento feria as leis, já que não havia um mandado. O julgamento ainda não tem data para terminar.