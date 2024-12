Personagem Harry Potter utilizou a espada no segundo e no oitavo filme - Reprodução

Publicado 05/12/2024 08:28

Réplicas das espadas de Harry Potter vendidas em um parque temático no Japão foram recolhidas por serem muito realistas, em uma possível violação das leis de controle de armas, informaram os estúdios japoneses da Warner Bros.

O objeto é uma "reprodução autêntica" da espada de Godric Gryffindor, em homenagem a um dos quatro fundadores da fictícia escola de magia de Hogwarts.

A espada de prata de 85 centímetros de comprimento vem fixada a uma placa de madeira e, segundo um comunicado da empresa, houve um "problema de distribuição" com as réplicas sendo vendidas por 30 mil ienes (R$ 1.211 na cotação atual).

A imprensa japonesa noticiou que os investigadores consideraram o brinquedo afiado o suficiente para constituir uma violação das leis japonesas de controle de espadas e armas de fogo.

As réplicas eram vendidas no "The Making of Harry Potter", um parque temático da saga mágica nos estúdios de Tóquio. "Pedimos desculpas pelo inconveniente", disseram os estúdios da Warner Bros Japão em comunicado.

Crimes violentos são raros no Japão, um país com leis rígidas de controle de armas. Os fãs de Harry Potter que tiveram que devolver suas espadas expressaram sua consternação nas redes sociais.

A entrega foi "frustrante" e "muito triste", escreveu um deles no X, que acrescentou: "Meus amigos estudantes de Gryffindor que aceitaram a entrega voluntária, eu entendo vocês".

"Acabei de entregar à polícia a espada de Gryffindor que havia jurado guardar para o resto da minha vida", escreveu outro fã no X.