Christine Henson, mãe da garota que foi algemadaReprodução / Emissora News 12

Publicado 05/12/2024 10:13

Uma menina de 12 anos foi algemada no condado do Bronx, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, após se envolver em uma briga com outro aluno, informou a polícia na quarta-feira (04). Segundo informações do jornal "New York Post", o caso gerou indignação da mãe da estudante, que exige respostas sobre a conduta policial.



De acordo com o Departamento de Polícia de Nova York, a aluna da sexta série foi algemada em 19 de novembro depois de participar de uma "briga física". Inicialmente, um agente de segurança escolar tentou usar algemas de velcro, mas ao ser confrontado pela garota, que teria começado a "agredir o policial e um administrador do colégio", a autoridade recorreu a algemas de metal, conforme relato dos policiais.



"A criança ficou algemada por aproximadamente 15 minutos e depois foi liberada para a mãe", declarou um porta-voz da polícia.

No entanto, a mãe da garota, Christine Henson, contestou essa versão da polícia, afirmando ao jornal "Daily News" que sua filha permaneceu algemada durante três horas. "Ela ficou algemada por três horas. Perguntei ao oficial de segurança da escola: 'Por que ela está algemada? Você pode, por favor, tirar isso dela? Ele disse: 'Ela não vai a lugar nenhum'", Relatou Henson.



A criança contou que a ação "ocorreu do nada" e revelou ter ficado traumatizada com a situação. "Eu estava confusa sobre por que eles fizeram isso. Foi terrível. Não parecia certo. Eles simplesmente fizeram isso. Eles não disseram por quê. Agora meu pulso dói, e não quero mais ir para a escola", afirmou a garota.



Henson também criticou a postura da escola, que, segundo ela, não tomou nenhuma medida em relação ao caso. "A escola apenas encobriu e esperava que eu ignorasse como se nada tivesse acontecido. Eles querem que isso desapareça", afirmou a responsável.



"Minha filha foi tratada como uma criminosa. Ela foi realmente violada. Não faz sentido", finalizou a mãe em entrevista ao "Daily Mail".