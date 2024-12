Pesquisa realizada pela Universidade de New Brunswick (Canadá) aponta que um a cada cinco homens não gosta de vaginas - Divulgação

Pesquisa realizada pela Universidade de New Brunswick (Canadá) aponta que um a cada cinco homens não gosta de vaginasDivulgação

Publicado 06/12/2024 07:00

É oficial: 20% dos homens heterossexuais têm uma visão positiva das vaginas. Esta estatística chocante é fruto de uma pesquisa da Universidade de New Brunswick (Canadá), que entregou a 200 homens heterossexuais uma lista de perguntas relacionadas às partes íntimas de uma mulher baseadas em aparência, cheiro, gosto e funcionalidade .



As descobertas mostraram que a maioria se importa mais com a sensação durante o sexo do que com a aparência. Olfato, paladar e sensibilidade tiveram classificação alta, enquanto atributos físicos como simetria ou tamanho labial tiveram classificação mais baixa.



Elas também foram solicitadas a classificar o quanto concordavam com várias afirmações, como "As partes íntimas das mulheres são lindas" e "As mulheres devem se sentir orgulhosas de suas partes íntimas".



Surpreendentemente, um quinto dos participantes relatou opiniões negativas. A pesquisa é uma continuidade de um estudo anterior que analisou os sentimentos negativos que as mulheres têm sobre suas próprias partes íntimas.

"Fizemos uma pesquisa qualitativa com mulheres sobre sua autoimagem genital e descobrimos que até mesmo comentários negativos casuais de parceiros homens podem ter um grande impacto sobre as mulheres. Ter opiniões negativas provavelmente reflete mensagens sociais sobre as partes íntimas femininas e pode influenciar não apenas o bem-estar sexual dos homens, mas também o de suas parceiras",

disse a autora da pesquisa, Sandra Byers.