Candidata Elena Lasconi ao lado do seu adversário Calin GeorgescuDaniel Mihailescu / AFP

Publicado 06/12/2024 12:29

O Tribunal Constitucional da Romênia anunciou em uma declaração nesta sexta-feira (6) a anulação da eleição presidencial, que deveria ser realizada em um segundo turno no domingo, em meio a suspeitas de interferência russa.

O tribunal "anula todo o processo de eleição do presidente romeno" a fim de "garantir a validade e a legalidade" das eleições e pede que "todo o processo eleitoral" seja reiniciado.

No primeiro turno, o candidato nacionalista Calin Georgescu surpreendentemente ficou em primeiro lugar. Crítico da UE e da Otan, Georgescu defende a interrupção total da ajuda à Ucrânia.

O ex-funcionário de alto escalão, de 62 anos, saiu do anonimato graças a uma campanha viral no TikTok. Ele enfrentaria a candidata centrista e pró-europeia Elena Lasconi, que estava ganhando terreno nas pesquisas, no segundo turno.

A mensagem "Romênia em primeiro lugar" de Georgescu ressoa em parte da população, cansada dos partidos tradicionais e enfrentando dificuldades econômicas em um dos países mais pobres da Europa.

Conhecido por suas teorias da conspiração, Georgescu se beneficiou principalmente de uma "campanha de promoção agressiva nas redes sociais, violando a legislação eleitoral", disseram as autoridades romenas, traçando paralelos com os esforços anteriores de interferência eleitoral russa na Europa.

Os serviços de inteligência identificaram "25.000 contas do TikTok" diretamente associadas à sua campanha, que se tornaram "extremamente ativas duas semanas antes da data da eleição", de acordo com documentos divulgados na quarta-feira.

Além disso, mais de 85.000 ataques cibernéticos foram detectados, "inclusive no dia da eleição", lançados de cerca de 30 países que exploraram vulnerabilidades nos sistemas de computadores eleitorais para desestabilizar o processo.

Georgescu trabalhou desde 1992 no Ministério do Meio Ambiente antes de ingressar no Ministério das Relações Exteriores. Ele também realizou missões para agências da ONU em Viena e Genebra.

Embora tenha expressado no passado sua admiração pelo presidente russo, Vladimir Putin, recentemente evitou tomar uma posição clara, declarando que é "pró-romeno".