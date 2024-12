Wisdom, um albatroz-de-laysan, conseguiu colocar um ovo aos 74 anos de idade e impressionou os especialistas - Reprodução de vídeo

Wisdom, um albatroz-de-laysan, conseguiu colocar um ovo aos 74 anos de idade e impressionou os especialistasReprodução de vídeo

Publicado 09/12/2024 15:39

A ave selvagem mais velha do mundo botou um ovo com a idade estimada de 74 anos em uma ilha do Pacífico Norte, em um arquipélago a noroeste do Havaí (EUA),



De acordo com o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA, Wisdom, um albatroz-de-Laysan, foi vista construindo um ninho com um novo parceiro e pôs um ovo no Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Atol Midway.

Pesquisadores disseram que este foi o primeiro ovo de Wisdom em quatro anos, e estima-se que a ave tenha posto de 50 a 60 ovos durante sua vida.



"Wisdom retorna ao mesmo local de nidificação a cada ano para se reunir com seu companheiro e, se possível, botar um ovo", informou Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA em uma publicação nas redes sociais. "Por décadas, ela fez isso com o mesmo parceiro, Akeakamai, mas esse pássaro não foi visto por vários anos."



Jon Plissner, biólogo supervisor de vida selvagem no refúgio do Atol Midway, disse que os pesquisadores estão "otimistas de que o ovo irá eclodir".



Acredita-se que Wisdom tinha cinco anos quando foi anilhada pela primeira vez e observada botando um ovo em 1956.