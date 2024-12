Avião auxilia no combate ao fogo em Malibu - AFP

Publicado 11/12/2024 07:34

Mais de 1.500 bombeiros combatem por terra e ar um severo incêndio florestal que se espalha rapidamente pelo sofisticada cidade de Malibu, na Califórnia, costa oeste dos Estados Unidos, onde milhares de pessoas tiveram que abandonar suas casas.

O incêndio, denominado "Franklin", teve início na noite de segunda-feira e, até a tarde desta terça (10), havia consumido cerca de 1.150 hectares nesta localidade, que abriga mansões luxuosas de celebridades de Hollywood e multimilionários.Apesar dos esforços dos bombeiros, o, informaram as autoridades.Quase 20 mil pessoas e 8.100 edificações estão ameaçadas pelas chamas, explicou o xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, que insistiu para a população seguir as ordens de evacuação sem hesitar.A pitoresca Malibu, próxima a Los Angeles, está situada entre o Oceano Pacífico e uma cadeia montanhosa.Imagens de enormes colunas de fumaça encobrindo a cidade circulam nas redes sociais, enquanto seus moradores relatam os primeiros momentos dramáticos do incêndio."Estávamos completamente cercados", declarou um morador à emissora local KTLA."Por volta das 11 da noite escutávamos pessoas gritando. Saí e vi o céu vermelho vivo. Após 45 minutos, [o fogo] descia pelas colinas e, uma hora depois, estávamos totalmente cercados: casas queimando ao lado, a cordilheira do outro", acrescentou."Abri minha janela e a parte de trás da minha residência estava carbonizada", contou outra moradora à emissora. "Corri e acordei todo mundo, os coloquei no carro e os tirei dali", acrescentou.