Wray ainda tinha três anos de mandato, mas Trump já nomeou um dos seus aliados, Kash Patel, para substituí-lo - Chris Kleponis / AFP

Wray ainda tinha três anos de mandato, mas Trump já nomeou um dos seus aliados, Kash Patel, para substituí-loChris Kleponis / AFP

Publicado 11/12/2024 18:11

O diretor do FBI, Christopher Wray, anunciou, nesta quarta-feira (11), que renunciará em janeiro, antes de o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, tomar posse.



"Após semanas de reflexão cuidadosa, decidi que o mais correto para o FBI é que eu continue servindo até o final da administração atual, em janeiro, e depois renuncie", disse Wray aos seus funcionários, em declarações publicadas pelo FBI.



Trump, que tomará posse como presidente em 20 de janeiro, já anunciou que nomeou Kash Patel, um de seus aliados mais leais, para substituir Wray como chefe da principal agência federal de polícia dos Estados Unidos.



Wray ainda tinha três anos de mandato. Ele havia sido nomeado por Trump em 2017, mas desde então os dois se distanciaram.



Em uma entrevista durante o final de semana, Trump afirmou estar "muito descontente com as coisas que [Wray] fez" e citou a busca realizada pelo FBI em 2022 em sua casa na Flórida para recuperar documentos secretos retirados da Casa Branca.



"Ele invadiu minha casa", reclamou Trump.

Wray, em seu pronunciamento aos funcionários do FBI, disse que a renúncia "é a melhor maneira de evitar arrastar o FBI ainda mais para a polêmica".



Patel, ex-assessor de Trump e funcionário do Pentágono, tem sido crítico do bureau e apoia a visão de linha dura dos republicanos de que existe um "estado profundo" anti-Trump nas sombras, chegando a escrever um livro sobre o tema.



Filho de imigrantes indianos, Patel ocupou vários cargos de alto nível durante o primeiro mandato de Trump, incluindo assessor de Segurança Nacional e chefe de gabinete do secretário de Defesa interino.