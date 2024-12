Túmulo de Hafez al-Assad foi violado por combatentes rebeldes - AFP

Publicado 11/12/2024 12:36

O túmulo de Hafez al-Assad, pai do presidente sírio deposto Bashar al-Assad, foi incendiado em sua cidade natal, Qardaha, de acordo com imagens obtidas nesta quarta-feira (11) pela AFP, mostrando combatentes rebeldes e jovens assistindo ao incêndio.



A ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) disse à AFP que os rebeldes incendiaram o mausoléu, localizado no coração da comunidade alauíta de Assad em Latakia, no noroeste do país. Imagens da AFP mostram partes do mausoléu em chamas.

Tomada do poder

A aliança rebelde síria liderada por grupos islamistas anunciou no último domingo (8) que tomou o controle de Damasco em uma ofensiva relâmpago e a queda do regime de Bashar al-Assad, que segundo o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, fugiu do país depois de perder o apoio da Rússia.

"O nosso objetivo é conseguir um cessar-fogo em toda a Síria para iniciar um processo político para o futuro do país", declarou Mazlum Abdi, comandante das Forças Democráticas Sírias (FDS), dominadas por curdos e apoiadas por Washington.



Israel, por sua vez, está determinado a não permitir que "qualquer força hostil se estabeleça em sua fronteira" com a Síria, segundo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.



Nas últimas 48 horas, o Exército israelense efetuou centenas de bombardeios contra posições militares no país vizinho e enviou tropas para perto da zona desmilitarizada nos limites das Colinas de Golã sírias ocupados por Israel.

Com informações da AFP.