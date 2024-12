Brasileiro Athos Salomé, conhecido como 'Nostradamus Vivo', faz muito sucesso na Europa - Reprodução/Redes Sociais

Brasileiro Athos Salomé, conhecido como 'Nostradamus Vivo', faz muito sucesso na EuropaReprodução/Redes Sociais

Publicado 12/12/2024 16:08

O brasileiro Athos Salomé, médium que faz muito sucesso na Europa e apelidado de 'Nostradamus Vivo', revelou que acredita que a Terceira Guerra Mundial está chegando mais cedo do que imaginamos, mas talvez não da maneira que esperamos.



Ele fez algumas previsões sobre as tensões em andamento ao redor do mundo. Ele sugeriu anteriormente que pode haver uma guerra chegando no próximo ano. Atualmente, o mundo parece estar se aproximando da guerra, com batalhas no Oriente Médio e na Rússia, com envolvimento ocidental crescente. No entanto, Salomé dá a entender que seria uma batalha de tecnologia, e não no campo de batalha.

"Esta não é apenas uma guerra de homens, mas de máquinas, e neste aspecto o que vem a seguir. A Rússia atingiu novos níveis de agressão em direção à Ucrânia , disparando o míssil supersônico Oreshnik em direção à cidade de Dnipro. Ao mesmo tempo, o Ministro das Relações Exteriores da Rússia Sergey Lavrov disse que a Rússia está pronta para se proteger por qualquer medida", disse..



"A conversa solta e o uso de equipamentos de alta tecnologia para se envolver no conflito estão, sem dúvida, aumentando os sentimentos de escalada da guerra", completou.

Salomé prestou atenção especial a uma potencial Guerra Fria entre a China e os Estados Unidos: "É claro que recentes acusações mútuas de espionagem cibernética levantaram a preocupação sobre um ataque hacker iminente e devastador que poderia paralisar os sistemas de defesa ou a infraestrutura."



Ele também comentou que essa falha tecnológica poderia causar "uma falha global coordenada": "O Mar da China Meridional, que já é palco de disputas territoriais, se tornará palco de um evento crítico, potencialmente envolvendo ataques cibernéticos massivos".



"A Rússia está criando armas com capacidade nuclear, os propósitos antissatélite secretamente. Ela bloqueou os apelos dos EUA e do Japão para fortalecer os tratados que proíbem armas nucleares no espaço. Um ataque levará a tais links sendo manipulados e derrubará os sistemas civis e militares e possivelmente iniciará uma guerra de escala indeterminada. Algo novo, talvez conectado com inteligência artificial submersa, ainda não foi tornado público. A isso há um elemento de incerteza adicionado a outras tensões já existentes", completou o vidente.