Diversas explosões de botijões de gás ocorreram no país desde o início do anoAFP

Publicado 13/12/2024 21:56

Oito pessoas morreram, incluindo sete crianças, após a explosão de um botijão de gás em uma residência familiar em Caracas, informou nesta sexta-feira (13) a prefeita da capital venezuelana, Carmen Meléndez.

"Segundo as informações dos bombeiros [...] houve uma explosão e, infelizmente, oito pessoas da mesma família faleceram, entre elas uma jovem de 20 anos e os demais menores de idade, incluindo um bebê de 15 dias", declarou Meléndez ao canal estatal VTV.

De acordo com os Bombeiros de Caracas, a explosão ocorreu no andar térreo de uma residência familiar na área popular de Coche, mas as chamas alcançaram o andar superior da casa, onde os jovens estavam alojados.

"O incêndio foi imediatamente combatido [...] mas, infelizmente, houve uma espécie de asfixia mecânica que causou a morte das crianças e da jovem que estava no local", acrescentou Nahúm Fernández, chefe do governo de Caracas.

Desde o início do ano, diversas explosões de botijões de gás ocorreram no país. Em agosto passado, cerca de dez pessoas, incluindo dois bebês, morreram devido a um vazamento de gás na favela de Petare, também em Caracas.