O retorno da dupla foi adiado para o fim de março de 2025 - Miguel J. Rodriguez Carrillo / AFP

O retorno da dupla foi adiado para o fim de março de 2025 Miguel J. Rodriguez Carrillo / AFP

Publicado 18/12/2024 09:58 | Atualizado 18/12/2024 10:00

Os astronautas norte-americanos Butch Wilmore e Suni Williams, que estão "presos" no espaço há mais de seis meses, tiveram seu retorno à Terra adiado novamente. A Nasa anunciou na terça-feira (17) que a dupla não deve retornar antes do fim de março de 2025. Até então, a volta estava prevista para fevereiro do mesmo ano.

A missão, que começou em 5 de junho de 2024, marcando o primeiro voo tripulado a Boeing para a Estação Espacial Internacional, foi inicialmente planejada para durar apenas uma semana. No entanto, seu período foi estendido após a cápsula Starlinear, da Boieng, apresentar uma série de problemas com seu sistema de propulsão. Então, a Nasa optou por enviar a cápsula vazia de volta para Terra, prolongado a estadia dos astronautas na estação.

De acordo com a agência espacial, um atraso no lançamento dos astronautas substitutos, composta por quatro integrantes, também contribuiu para a extensão da missão. Inicialmente, a substituição estava programada para fevereiro de 2025, seguida pelo retorno de Wilmore e Williams no final do mesmo mês.

A SpaceX, responsável por preparar a nova cápsula para o lançamento, solicitou mais tempo para concluir os preparativos. A empresa chegou a considerar o uso de uma cápsula diferente para acelerar o processo, porém avaliou que a melhor alternativa seria aguardar a finalização da nova unidade.

A maioria das missões da Estação Espacial Internacional dura cerca de seis meses, embora algumas possam se estender por até um ano.