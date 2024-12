Autoridades alemãs suspeitam que atropelamento na Alemanha tenha sido um atentado terrorista - X (antigo Twitter)/Reprodução

Autoridades alemãs suspeitam que atropelamento na Alemanha tenha sido um atentado terroristaX (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 20/12/2024 17:41 | Atualizado 20/12/2024 18:03

Um carro avançou e atropelou um grande grupo de pessoas em um mercado de Natal na cidade de Magdeburg, no leste da Alemanha, nesta sexta-feira, 20, informou a agência de notícias alemã dpa. Segundo a imprensa local, mais de 60 pessoas ficaram feridas, incluindo muitas em estado grave, e pelo menos uma pessoa foi reportada morta.

AGORA POUCO: Um homem se utilizou de um carro e atropelou várias pessoas em um mercado de Natal em Magdeburgo, Alemanha. Até o momento, temos 11 mortos e 60 feridos. O motorista foi detido pelas autoridades.



Confira o vídeo abaixo, que está em velocidade aumentada:

(+) pic.twitter.com/jefUGhLPmd — Gustavo Silva (@GustaSilva_1) December 20, 2024



O motorista do carro foi preso, informou a dpa, citando autoridades governamentais não identificadas no estado de Saxônia-Anhalt. O porta-voz do governo regional, Matthias Schuppe, e o porta-voz da cidade, Michael Reif, disseram que suspeitavam que foi um ato deliberado.



As autoridades ainda não confirmaram os dados de fatalidades e feridos reportados pela imprensa. "As fotos são terríveis", disse Reif. "Minhas informações são de que um carro atropelou os visitantes do mercado de Natal, mas ainda não posso dizer de que direção e a que distância."



O mercado foi fechado enquanto serviços de emergência trabalhavam no local. Fotos e vídeos das redes sociais mostram cenas caóticas no local do incidente. Imagens da cena de uma parte isolada do mercado mostraram destroços no chão.



"Este é um evento terrível, particularmente agora nos dias que antecedem o Natal", disse o governador da Saxônia-Anhalt, Reiner Haseloff. Haseloff disse à dpa que estava a caminho de Magdeburg, mas não podia dar imediatamente nenhuma informação sobre as vítimas ou o que estava por trás do incidente.



Magdeburg, que fica a oeste de Berlim, é a capital do estado da Saxônia-Anhalt e tem cerca de 240 mil habitantes.



O suposto ataque ocorreu um dia após o oitavo aniversário de um ataque a um mercado de Natal em Berlim. Em 19 de dezembro de 2016, um extremista islâmico atropelou uma multidão de frequentadores do mercado de Natal com um caminhão, deixando 13 mortos e ferindo dezenas de outros. O homem foi morto dias depois em um tiroteio na Itália.



A ministra do Interior alemã, Nancy Faeser, disse no final do mês passado que não havia indícios concretos de perigo para os mercados de Natal este ano, mas que era sensato ficar vigilante



O chanceler alemão Olaf Scholz disse no X que "notícias de Magdeburg sugerem o pior". Ele também agradeceu os socorristas que trabalham no local.



Friedrich Merz, o candidato a chanceler pelo partido conservador CDU a substituir Scholz depois de um voto de desconfiança semana passada, disse estar triste com as notícias de Magdeburg. "Meus pensamentos estão com as vítimas e suas famílias. Gostaria de agradecer a todos os serviços de emergência que cuidaram dos feridos no local", disse ele.