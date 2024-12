O voo da Aseman Airlines transportou 110 mulheres - Aseman Airlines/Divulgação

Publicado 22/12/2024 15:14

Uma companhia aérea iraniana organizou um voo exclusivo para mulheres neste domingo, 22, e pousou pela primeira vez na cidade sagrada de Mashhad, nordeste do país, informou a imprensa estatal. O avião da Aseman Airlines, comandado por Shahrzad Shams, uma das primeiras mulheres na função de piloto do Irã, transportou 110 passageiras, segundo a agência oficial de notícias IRNA.

Chamado de voo "Iran Banoo" (Mulher Iraniana), o avião pousou no aeroporto internacional Hasheminejad em Mashhad, a segunda maior cidade do Irã e local do santuário Imam Reza, um dos locais mais sagrados do islã xiita.

"É a primeira vez que um voo exclusivo para mulheres, com passageiras e tripulação feminina, pousa em Mashhad", informou a agência IRNA, sem revelar o local de decolagem.

A viagem a Mashhad coincidiu com o aniversário do nascimento de Fatima al Zahra, filha do profeta Maomé, segundo a IRNA. A aviação do Irã registrou algumas mulheres na função de piloto nos últimos anos, mas ainda é algo incomum.

Em outubro de 2019, a piloto Neshat Jahandari e a copiloto Forouz Firouzi se tornaram as primeiras mulheres a comandar um voo comercial na história da República Islâmica.