Casal compartilhava imagens tendo relações sexuais com os filhosReprodução

Publicado 24/12/2024 10:01 | Atualizado 24/12/2024 10:05

Um casal homossexual da Geórgia, no sul dos Estados Unidos, foi condenado a 100 anos de prisão por abusar sexualmente de seus dois filhos adotados. O crime era gravado e compartilhado, configurando também pornografia infantil.

William e Zachary Zulock, de 34 e 36 anos, receberam a sentença na semana passada no gabinete do promotor público do Condado de Walton. Eles não têm possibilidade de liberdade condicional.

"Esses dois réus realmente criaram uma casa de horrores e colocaram seus desejos extremamente obscuros acima de tudo e de todos", disse o promotor público Randy McGinley, de acordo com a "WSB-TV".

As vítimas agora têm 12 e 10 anos, mas os crimes começaram em 2019, quando eles tinham 7 e 5 anos. Não foi informada a idade em que os dois foram adotados.

Abusos e prisão

William e Zachary forçavam os meninos a ter relações sexuais com eles. Os abusos eram filmados para fazer pornografia infantil.



Algumas evidências mostram os dois se gabando da exploração sexual para outros pedófilos de sua rede. Eles também compartilhavam imagens das relações com as vítimas em um aplicativo de visualização momentânea. O casal teria cobrado para compartilhar o conteúdo para pelo menos duas pessoas.

Em 2022, um membro desta rede de pedofilia foi pego baixando pornografia infantil. Ao ser interrogado, ele entregou as atividades criminosas dos Zulocks.

Eles foram presos em seguida. Os dois se declaram culpados de acusações de abuso sexual infantil qualificado, sodomia qualificada e exploração sexual de crianças.